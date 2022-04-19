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Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu

Japonya'da polisi alarma geçiren 2 metrelik firari piton, sahibinin aracında bulundu.

Japonya'da polisi alarma geçiren 2 metrelik firari piton, sahibinin aracında bulundu.

Japonya'nın Okayama eyaletinde kayıplara karışarak polisi alarma geçiren 2 metrelik evcil pitonun akıbeti belli oldu. Kurashiki şehrinde kaybolan dev yılan, sahibinin aracında bulundu. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yılanın sahibi arabanın iç döşemesinde olağan dışı bir kabarıklık fark ederek durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yılanı bulmak için 2 gündür seferber olan polis, araçta uzmanlar eşliğinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda bulunan yılan sahibine teslim edilirken, pitonun aslında hiç kaçmadığı ortaya çıktı.

Kurashiki şehrinde yaşayan sahibi tarafından evcil hayvan olarak beslenen 2 metre uzunluğundaki pitonun taşındığı arabadan kaçtığı bildirilmişti. Dev pitonu kendi çabalarıyla bölgede arayan sahibinin sonuç alamayınca pazar günü 16.00 sıralarında polise başvurduğu açıklanmıştı. Kayıp ihbarının ardından yetkililer dev pitonu bulmak için alarma geçerken, bölgede panik yaşanmıştı. Bölge sakinlerine dikkatli olma çağrısı yapan polis, yılanın zehirli olmadığı ancak yine de ısırabileceği uyarısında bulunmuştu. - TOKYO

Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu

Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Japonya, Polis, Yılan, Yerel, Haberler

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