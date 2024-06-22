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Japonya'da İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Soykırıma Karşı Protesto

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da insan hakları aktivistleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için protesto gösterisi düzenledi. Eylemciler, kana bulanmış giysilerle yere yatarak acil ateşkes çağrısında bulundu.

Japonya'da İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırıma dikkat çekmek isteyen insan hakları aktivistleri, protesto gösterisi düzenledi. Gazze'deki şiddeti görsel olarak canlandırmak için kana bulanmış giysilerle yere yatan eylemciler, acil ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail'in 260 gündür Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamlarına uluslararası kamuoyunun tepkisi devam ediyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun en kalabalık tren istasyonlarından biri olan Shinjuku İstasyonu önünde toplanan insan hakları aktivistleri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için farklı bir protesto gösterisi düzenledi. Hazırladıkları görsel malzemelerle bölgede yaşanan şiddeti canlandırmaya çalışan eylemciler, kanı temsilen kırmızıya boyadıkları kıyafetlerle hayatını kaybedenleri ve yaralıları temsilen yere yattı. "Boykot, abluka, yaptırım" ve "Özgür Filistin" pankartları ile İsrail tarafından öldürülen bebeklerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, İsrail'e sivillere uyguladığı şiddeti durdurma ve ateşkes çağrısı yaptı.

"Filistin'de yaşananları görmeli ve kanıtlamalıyız"

Eylemin organizatörlerinden olan Zack Medid, İsrail'in uyguladığı şiddete dikkat çekmek için eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnsanlardan orada yaşananları görmek istemediklerine dair yorumlar duyuyoruz. Ancak Filistinliler orada olanları her gün gerçek hayatlarında görüyor. Biz de orada olanları görmeli ve kanıtlamalıyız" dedi.

"Yaşananları görmezden gelemeyiz" diyen Zack, "Bu yüzden orada yaşanan benzer sahneleri tam olarak olmasa da görsel olarak insanların gözlerini yumamayacağı şekilde sunmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Bölgedeki şiddete dikkat çekmek istedik"

İsrail'in giderek daha fazla sivili ve hastaneyi bombaladığını belirten Haruka Nishi ise, "Bu yüzden yaralı ve ölüleri temsil eden, kan rengine boyalı elbise ve diğer görsel materyallerle bölgedeki şiddete dikkat çekmek istedik" şeklinde konuştu.

Japonların Gazze'de yaşananlara yeterince ilgi göstermediğini düşündüğünü belirten Aya Ohashi de, "Bu yüzden gösteriye katılarak Gazze'de yaşanan şiddete dikkat çekmek istedim. Hazırladığımız görsel materyallerin, orada durumun ne kadar kötü olduğunu biraz da olsa gözler önüne sermesini umuyorum" dedi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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