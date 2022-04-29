Japonya'da 26 yolcusu ile kaybolan teknenin enkazı bulundu - Haberler

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Japonya'da 26 yolcusu ile kaybolan teknenin enkazı bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Japonya'da 26 yolcusu ile kaybolan teknenin enkazı bulundu

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, 6 gün önce 26 kişiyle birlikte kaybolan turist teknesinin enkazının Hokkaido açıklarında bulunduğunu duyurdu.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, 6 gün önce 26 kişiyle birlikte kaybolan turist teknesinin enkazının Hokkaido açıklarında bulunduğunu duyurdu.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, geçtiğimiz Cumartesi günü su aldığını belirterek yardım çağrısı gönderdikten sonra 2'si çocuk 26 yolcu ve mürettebatı ile ortadan kaybolan 19 tonluk Kazu-1 adlı turistik gezi teknesinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) desteğiyle gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaza Hokkaido'daki Shiretoko Yarımadası açıklarında rastlandığı bildirildi. Enkaza denizin 100 metre derinliğinde ulaşıldığı açıklanırken, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

En az 14 kişi öldü

Hokkaido açıklarında yardım çağrısı gönderdikten sonra ortadan kaybolan turistik gezi teknesindeki 26 yolcudan 14'ünün cansız bedeni bulunmuştu. Tekne işletmecisi şirket, tekne kaptanının olumsuz hava koşullarına rağmen denize açıldığına dair iddialar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sahil Güvenlik, Cumartesi, Japonya, turist, Yerel, Haberler

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