Japonya'da 100 Yaş ve Üzeri İnsan Sayısı Rekor Kırdı

Japonya'da 100 yaş ve üzeri insan sayısı üst üste 55 yıl artarak 99 bin 763'lük rekor seviyeye ulaştı.

Japonya, yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranları nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya kalırken, asırlık çınarların sayısı rekor tazeledi. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın verilerine göre; ülkede yaşayan 100 yaş ve üzeri insan sayısı 55 yıl boyunca aralıksız artarak 2024'te 99 bin 763'lük rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıla göre ise 4 bin 644'lük bir artış gözlendi. 100 yaş ve üzeri kişilerin yaklaşık yüzde 88'ini 87 bin 784 ile kadınlar oluştururken, 100 yaşını aşabilen erkeklerin sayısı ise yaklaşık yüzde 12 ile 11 bin 979'da kaldı.

En yaşlı Japon 114 yaşında

Her 100 bin kişiye düşen 100 yaşını aşkın insan ortalamasında Shimane eyaleti 168,69'luk oranla 13 yıl üst üste birinci olurken, ülke genelinde her 100 bin kişiye düşen 100 yaş üzeri insan oranı ise 80,58 olarak kayda geçti. 2024 yılındaki ortalama yaşam süresi ise kadınlarda 87,13 erkeklerde ise 81,09 olarak belirlendi. Son verilere göre; Japonya'nın en yaşlı insanı ve en yaşlı kadını Nara eyaletinde yaşayan 114 yaşındaki Shigeko Kagawa oldu. Ülkenin en yaşlı erkeği ise Shizuoka eyaletinde yaşayan 111 yaşındaki Kyotaka Mizuno olarak kayıtlara geçti.

Japonya hükümeti, verileri 1963 yılında toplamaya başlamıştı

Japonya hükümeti söz konusu araştırmaya konu verileri 1963 yılında toplamaya başlamış, 100 yaşını aşan insanların sayısı o yıl 153 olarak kayda geçmişti. 100 yaşını aşan insanların sayısı 1981'de bini, 1998'de ise 10 bini aşmıştı - TOKYO