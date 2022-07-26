Japonya Büyükelçiliği Temsilcilerinden Hatay Büyükşehir'e Ziyaret

Japonya Büyükelçiliği temsilcileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Kilisli'yi ziyaret etti.

Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü temsilcileri Akifumi Doma ve Fatma İskan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Kilisli'yi ziyaret etti. Kilisli, konuklarına Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler hakkında bilgiler bilgi verdi. Yakın zamanda Japonya Büyükelçiliği tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesine hibe edilen Hasta Nakil Ambulansı projesinin tamamlama ziyareti olan görüşmede ortak yürütülen çalışmalar görüşüldü.

"VATANDAŞLARIMIZA EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Japon temsilcilere yardımseverliklerinden dolayı Hatay halkı ve HBB adına teşekkür eden Kilisli, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'ın sağlıkçı kimliği, halkçı yapısı ve talimatları doğrultusunda sağlık ve sosyal hizmetler konusunda vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretlerinden dolayı temsilcilerimize teşekkür ederiz. Hatay halkının menfaatleri için iş birliği ve yardımlaşma konusunda daha güzel projelerde buluşmayı temenni ediyorum" dedi.