Jantsa, 2024 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 500 Şirket Arasında

Güncelleme:
Aydın'ın köklü sanayi kuruluşlarından Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkishtime Dergisi tarafından açıklanan '2024 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 500 Şirket' listesinde 111'inci sırada yer aldı. Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Jantsa'nın ve diğer Aydınlı firmaların başarısını kutladı.

Aydın'ın köklü sanayi kuruluşlarından Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş, Turkishtime Dergisi tarafından açıklanan '2024 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 500 Şirket' listesinde 111'inci sırada yer aldı.

1977 yılında Şefik Çerçioğlu tarafından kurulan Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., oluşturduğu katma değerle hem Aydın hem de Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ediyor. Türkiye'nin lokomotif firmaları arasında yer alan Jantsa nitelikli büyümesini sürdürüyor. Kentin dev sanayi kuruluşlarından biri olan Jantsa'nın da aralarında bulunduğu 7 Aydınlı firma listeye girerek şehre ayrı bir gurur yaşattı.

Başarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, "Turkishtime Dergisi tarafından açıklanan '2024 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 500 Şirket' listesinde, AYSO ailemizden 7 üyemiz yer aldı. Sanayimizin yenilikçi ruhunu temsil eden firmalarımızın başarıları, Aydın'ın üretim gücünün ve geleceğe dönük vizyonunun en güzel göstergelerinden biri oldu. Ar-Ge çalışmalarıyla ülkemize değer katan, yeni iş fırsatları oluşturan ve sanayimizin gelişimine katkı sunan tüm üyelerimizi gönülden kutluyoruz. Hep birlikte daha güçlü, daha yenilikçi ve daha üretken bir sanayi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

