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Jandarmanın 184'üncü kuruluş yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

Jandarmanın 184'üncü kuruluş yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

Yerel Haberler

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu çerçevede İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve beraberindeki heyet Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelengin anıta bırakılmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Cumhuriyet Anıtı Jandarma İstanbul Yerel Haberler

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