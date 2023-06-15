Üye Girişi
Haberler
Jandarmanın 184. kuruluş yıldönümü Kayseri'de kutlandı

Jandarmanın 184. kuruluş yıldönümü Kayseri'de kutlandı

Yerel Haberler

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kayseri'de bir dizi etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yiğit ve beraberindekiler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksel Yiğit Tuğgeneral Jandarma Kayseri Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title