Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümü Hakkari'de kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü Hakkari'de törenle kutlandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından Tümgeneral Coşkun Sel bir konuşma yaptı. Sel, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Sel ve beraberindekiler, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı da makamında ziyaret etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, emniyet müdür yardımcıları ve komutanlar katıldı. - HAKKARİ