Jandarmadan yayla şenliğinde KADES eğitimi - Haberler

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Jandarmadan yayla şenliğinde KADES eğitimi

Jandarmadan yayla şenliğinde KADES eğitimi

Jandarma ekipleri, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 3. Toroslar Günnercik Yayla Şenliğinde "KADES ve Aile İçi Şiddetle Mücadele" konularında vatandaşları bilgilendirdi.

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Jandarma ekipleri, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 3. Toroslar Günnercik Yayla Şenliğinde "Kades ve Aile İçi Şiddetle Mücadele" konularında vatandaşları bilgilendirdi.

Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 3. Toroslar Günnercik Yayla Şenliğinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından "Kadına El Kalkamaz" mottosu ile "5 Milyon Erkeğe Eğitim ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı" çerçevesinde Aile İçi Şiddet ve KADES konularında bilgilendirme yapıldı. Konserde sahne alan sanatçılar Sümer Ezgü ve Kubat tarafından da "Kadına El Kalkamaz" pankartı açılarak kadına şiddet konusuna dikkat çekildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gazipaşa Jandarma Antalya KADES Yerel Haberler

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