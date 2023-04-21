Jandarmadan yaşlı çınarlara saygı

Aydın'da yaşlı çınarları unutmayan jandarma ekipleri, il genelindeki ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Aydın'da yaşlı çınarları unutmayan jandarma ekipleri, il genelindeki ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı il genelinde 80 yaş ve üzerindeki büyükleri unutmadı. İl genelinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerine devam eden ekipler, Koçarlı, Söke, Kuşadası ilçelerindeki yaşlı çınarlar ile görüştü. İstek taleplerin sorulduğu ziyarette, büyüklere çiçek takdim edildi. - AYDIN