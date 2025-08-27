Jandarmadan vatandaşlara siber güvenlik bilgilendirmesi

Gaziantep'te jandarma ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için bin 145 vatandaşa yönelik siber farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti icra etti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nurdağı, Şehitkamil ve Şahinbey pek çok noktada siber farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti icra etti. Faaliyet çerçevesinde, son zamanlarda artış gösteren sahte otel, sahte alışveriş siteleri, yatırım ve kiralık araç dolandırıcılığı ile siber farkındalık, parola güvenliği, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bin 145 vatandaş bilgilendirildi.

Faaliyet esnasında vatandaşlara, bilgilendirici 702 el broşürü de dağıtıldı. - GAZİANTEP