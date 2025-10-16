Jandarmadan vatandaşlara kadına şiddetle mücadele eğitimi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri 37 vatandaşa kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Gerçekleştirilen eğitim çalışmasıyla ilgili Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Ekiplerimizde Susuz beldesinde 37 vatandaşa 'Kadına El Kal-ka-maz ve KADES Uygulaması' konusunda bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir. Ayrıca yine Susuz beldesinde bulunan okullarda eğitim gören (73) öğrenci ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler takdim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR