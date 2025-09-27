Haberler

Düzce Jandarması, Şehit Emrullah Enveş'in Ailesini Ziyaret Etti

Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay, şehit Jandarma Er Emrullah Enveş'in ailesini ve kabrini, şehadetin yıl dönümünde ziyaret ederek dua etti. Aile, jandarmanın desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay, Şehit Jandarma Er Emrullah Enveş'in ailesini ve kabrini şahadetinin yıl dönümünde ziyaret ederek dua ettiler.

Jandarma şehit yakınlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay 26 Eylül 1985 tarihinde şehit olan Jandarma Er Emrullah Enveş'in ailesi ve kabri şehadetini yıldönümünde ziyaret ederek dua ettiler.

Şehit Emrullah Enveş ailesi kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan jandarmaya teşekkür etti. - DÜZCE

