Jandarmadan Orman Yangınlarına Karşı 'Yangın' Nöbeti

Jandarmadan 'yangın' nöbeti

AYDIN - Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski artarken devriye faaliyetlerine hız kazandıran jandarma ekipleri, ormanlık bölgelerde 'yangın' nöbetini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yaz mevsimi ile birlikte havaların ısınması sonucu insan kaynaklı orman yangınlarının artmasının önlenmesi amacıyla devriye ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, Aydın Valiliği'nin 2025/1 Sayılı Kararı kapsamında ormanları insansız hava araçları, gözetleme noktaları ve devriye ekipleri ile sürekli kontrol ediyor. Muhtemel yangınların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin yaz sezonu boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi.