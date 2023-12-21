Kilis'te jandarmadan tarafından öğrencilere mobil trafik eğitim tırı ile trafik güvenliği eğitimi verildi. Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda ilkokul, ortaokul, öğrencilerine trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yaptı. Mobil trafik eğitim tırı ile trafik kazalarında can kayıplarının önlenmesine yönelik yapılan bilgilendirme sonrası 'Trafik Güvenliği Eğitimi' de verildi. Mobil trafik eğitimi tırı ile icra edilen trafik güvenliği eğitiminde vatandaşlar da bilgilendirdi. Jandarmanın yaptığı eğitim ile trafik kurallarını anladığını söyleyen 11 yaşındaki öğrenci Hasan Ayberk, 'Ben bugün burada kırmızı ışıkta duracağımı, yeşil ışıkta geçeceğimi ve emniyet kemerinin hayat kurtardığını öğrendim. Buradaki arkadaşlarım biliyor ama bugün burada olmayan arkadaşlarıma da ben öğreteceğim' dedi. Hazırlanan simülasyonların çok başarılı olduğunu dile getiren Hasan Uğurlu isimli vatandaş ise, 'Bugün ben emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu ve can kurtardığını öğrendim. Ters döndük, takla attık ama bize hiçbir şey olmadı. Trafikte kesinlikle emniyet kemeri takacağım ve yanımdakilere de zorla da olsa taktıracağım' diyerek sözlerini tamamladı.

Jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

KİLİS - Kilis'te jandarmadan tarafından öğrencilere mobil trafik eğitim tırı ile trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda ilkokul, ortaokul, öğrencilerine trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yaptı. Mobil trafik eğitim tırı ile trafik kazalarında can kayıplarının önlenmesine yönelik yapılan bilgilendirme sonrası "Trafik Güvenliği Eğitimi" de verildi. Mobil trafik eğitimi tırı ile icra edilen trafik güvenliği eğitiminde vatandaşlar da bilgilendirdi.

Jandarmanın yaptığı eğitim ile trafik kurallarını anladığını söyleyen 11 yaşındaki öğrenci Hasan Ayberk, "Ben bugün burada kırmızı ışıkta duracağımı, yeşil ışıkta geçeceğimi ve emniyet kemerinin hayat kurtardığını öğrendim. Buradaki arkadaşlarım biliyor ama bugün burada olmayan arkadaşlarıma da ben öğreteceğim" dedi.

Hazırlanan simülasyonların çok başarılı olduğunu dile getiren Hasan Uğurlu isimli vatandaş ise, "Bugün ben emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu ve can kurtardığını öğrendim. Ters döndük, takla attık ama bize hiçbir şey olmadı. Trafikte kesinlikle emniyet kemeri takacağım ve yanımdakilere de zorla da olsa taktıracağım" diyerek sözlerini tamamladı.