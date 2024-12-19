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Jandarmadan öğrencilere güvenli okul eğitimi

Jandarmadan öğrencilere güvenli okul eğitimi
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince 79 ilkokul öğrencisine güvenli okul eğitimi verildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 79 ilkokul öğrencisine güvenli okul eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesinde 79 ilkokul öğrencisine okul güvenliği, çocukları suçtan koruma, akran zorbalığı, çevre bilincinin oluşturulması, doğa ve hayvan sevgisi, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçiş ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar ile çocukların suçtan korunması konularında eğitim verilmiştir.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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