Aydın'da jandarma ekipleri amatör maç öncesi 'Kadına El Kalkamaz' pankartı açtı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen amatör maç öncesi, kadın hakem, kadın futbolcular ve spor kulüpleri kadın çalışanlarının kadınlar günü kutlanarak durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla 'Kadına El Kalkamaz' pankartı açtı.
Aydın'da jandarma ekipleri amatör maç öncesi yeşil sahada "Kadına El Kalkamaz" pankartı açtı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amatör Spor Kulüpleri 1 nolu yan sahada U-18 Aydın DSİ Spor ile Aydın Yıldız Spor takımları arasında oynanan maçta kadınlar günü kutlandı. Maç öncesi, kadın hakem, kadın futbolcular ve spor kulüpleri kadın çalışanlarının kadınlar günü kutlanarak durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla Kadına El Kalkamaz pankartı açıldı. - AYDIN