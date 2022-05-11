Jandarmadan köy muhtarları ve besicileri yönelik eğitim

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından köy muhtarları, küçükbaş, büyükbaş hayvan üreticileri, çoban ve köy sakinlerine yönelik mala zarar verme suçunun önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

Şuhut Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabından eğitim çalışmasına ilişkin yapılan açıklamada, "İlçe jandarma komutanlığımız ilçemize bağlı köylerimizde "Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti" çerçevesinde mala zarar verme suçunun önlenmesi amacıyla köy muhtarları ile birlikte köyde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sahipleri, çobanlar ve diğer vatandaşlarımızla toplantı gerçekleştirilerek gerekli bilgilendirme faaliyetinde bulunuyor" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel