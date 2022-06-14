Jandarmadan kan bağışı Düzce'de Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü, jandarma personellerinin kan bağışıyla kutlandı. Düzce'de Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü, jandarma personellerinin kan bağışıyla kutlandı. Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla, Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi. Kampanyaya destek veren jandarma personelleri, kan bağışında bulunmak için uzun kuyruklar oluşturdu. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Düzce Yerel Haberler

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