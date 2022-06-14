Jandarmadan kan bağışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan kan bağışı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Jandarmadan kan bağışı

Düzce'de Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü, jandarma personellerinin kan bağışıyla kutlandı.

Düzce'de Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü, jandarma personellerinin kan bağışıyla kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla, Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi. Kampanyaya destek veren jandarma personelleri, kan bağışında bulunmak için uzun kuyruklar oluşturdu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title