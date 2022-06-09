Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES eğitimi - Haberler

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Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES eğitimi

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES eğitim faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES eğitim faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması projesi bünyesinde eğitim verildi.

Yeşilova ve Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 61 kadın ve çocuk işçiye Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, KADES Uygulamasının tanıtımı, Çocuk Suçlarıyla Mücadele ve 6284 Sayılı Kanun Çerçevesinde Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları konularında yerinde yüz yüze bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Eğitimin sonunda çocuklara; boyama kitabı, kadınlara konu hakkında bilgilendirici broşür dağıtıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Burdur Çocuk KADES Yerel Haberler

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