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Jandarmadan gaziye sürpriz iftar

Jandarmadan gaziye sürpriz iftar
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaşlı bir çifte pide ikramında bulunulurken, tek başına yaşayan gazi ve şehit yakını Cemalettin Çetiner (83) ziyaret edildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaşlı bir çifte pide ikramında bulunulurken, tek başına yaşayan gazi ve şehit yakını Cemalettin Çetiner (83) ziyaret edildi. El birliği ile yer sofrası hazırlayan jandarma, Cemalettin amca ile iftar yaptı.

Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede Han İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilk olarak, ilçede yaşayan yaşlı bir çift ziyaret edildi. Yaşlı çiftin elini öpüp hal hatır soran jandarma, iftar için pide ikramında bulundu. Ardından, eşinin vefat etmesi nedeniyle Başara Köyü'nde tek başına yaşayan şehit yakını ve gazi Cemalettin Çetiner amca ziyaret edildi.

Cemalettin amca jandarma ile yer sofrasında iftar yaptı

Jandarmayı sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan Çetiner, iftar için evini açtı. Ezan okunmadan önce ekiplerce el birliği ile iftar hazırlığı gerçekleştirildi. Çeşit çeşit yemek pişirildi, yer sofrası kuruldu. Akşam ezanının duyulmasıyla birlikte topluca iftar yapıldı. Yemek sonrası sofra ekiplerce toplanıp bulaşıklar yıkandı. Mutfağın temizlenmesinin ardından hep birlikte salona geçen jandarma personeli, Cemalettin amca ile uzun uzun sohbet etti.

"Allah kimseyi eşsiz bırakmasın"

Ekiplerin ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Cemalettin Çetiner, "Kardeşim Mevlüt Çetiner, İstanbul'da görev yapıyordu. Çeliktepe'de kurşunlandı, pusuya düşürüp öldürdüler. O sıralarda ben askerdim. Ben de uçak kazası geçirdim, onun yarası var. Eşimi 3 sene önce hastanede kaybettim, vefat etti. Onu çok özlüyorum, özlenmez mi? Allah kimseyi eşsiz bırakmasın" dedi.

"Uçan kuştan medet bekliyor insan, yalnızlık zor"

Ekiplerin ziyareti karşısında çok duygulandığını dile getiren Çetiner, sözlerine şöyle devam etti:

"Jandarma geldi, akşam birlikte iftarımızı yaptık. Hepsinden Allah razı olsun. Yemek yedik, konuştuk, anlaştık, tanıştık. Samimiyetlerini hissettim. Uçan kuştan medet bekliyor insan, yalnızlık zor. Çok sevindim valla. Saymadım ama kalabalık geldiler. Çevreden geçerken geliyorlar, ben de oraya gidiyorum. İyi ağırlıyorlar, iyi karşılıyorlar. Kardeş gibi geçiniyoruz Allah'a şükür."

Jandarma ekiplerinin yalnızca özel güler ya da Ramazan ayında değil her daim anlamlı ziyaretler gerçekleştirdiği, ailelerin karşılaşacakları zorluklar karşısında jandarmanın her daim yanlarında olacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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