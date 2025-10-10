Jandarmadan gazi ve şehit ailelerine vefa

Jandarma ekipleri, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan gazi ve şehit ailelerini unutmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ekipler, gazi ve şehit ailelerine yönelik gerçekleştirdiği 'vefa' ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı Kemer Jandarma Karakol Komutanlığınca Tütüncüler Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Piyade Er Yıldıray Yıldırım'ın annesi ve Örtülü Mahallesi'nde ikamet eden Gazi Yaşar Çelik ziyaret edildi. Ziyaret sırasında şehitler yad edilerek, şehit annesi ve Gazi Çelik'in ihtiyaç ve istekleri soruldu. Jandarmanın her zaman yanlarında olduğunun vurgulandığı ziyaretler ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kıymetli şehit ve gazilerimizin fedakarlığını ve ideallerini asla unutmayarak ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN