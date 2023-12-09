Jandarmadan Engelliler Günü etkinliği

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca "Dünya Engelliler Günü" kapsamında etkinlikler düzenlenerek Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından İl Jandarma Komutanlığına ziyaret gerçekleştirildi.

Gerçekleşen ziyarette, Birlik Komutanlığı emrinde bulunan hizmet araçları ile karşılanan öğrencilere hizmet araçları tanıtıldı, Köpek Timleri ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından gösteri düzenlendi. Daha sonra öğrencilere ikram ve anı objeleri verilerek, küçük ziyaretçiler ve öğretmenleri ile toplu anı fotoğrafı çekilindi. - ERZİNCAN