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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'ni canlandırma klibiyle kutladı

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan klipte, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla canlandırma yapıldı. Klipte, jandarma erlerin ekmek ve üzüm hoşafı ile karınlarını doyurduğu savaş dönemi de hatırlatıldı. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan klipte, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla canlandırma yapıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığınca canlandırma klibi hazırlandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da paylaşılan klipte, jandarma erler ekmek ve üzüm hoşafı ile karınlarını doyurdu.

Savaş döneminin de hatırlatıldığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşımda, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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