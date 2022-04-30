Son dakika haberleri: Jandarmadan dron destekli "Bayramınız Kemerli Olsun" uygulaması

Jandarmadan dron destekli "Bayramınız Kemerli Olsun" uygulaması

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde "Bayramınız Kemerli Olsun" projesi dahilinde Ramazan Bayramı öncesi trafik ekipleri, Kavak yolunda dronla destekli sürücülere yönelik denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek ve bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla başlatılan "Bayramınız Kemerli Olsun" projesi çerçevesinde trafik kazalarını önlemek için denetimlerini artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekiplerinin de desteğiyle, jandarma ekipleri, Kavak Yolu'nda oluşturulan noktalarda dron uçurarak denetim gerçekleştirdi. Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in de katıldığı uygulamada, araçlara havadan da takip edildi. Kaymakam Ertürkmen ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer tarafından durdurulan sürücülere broşür verilerek emniyet kemeri ve hız konusunda uyarıldı.

Ramazan Bayramı süresince trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılmasına için uygulamaların bayram boyunca devam edeceğini ifade eden Ertürkmen, "29 Nisan itibarıyla emniyet bölgemizde 'Bayrama Kemerle Bağlan' etkinliği dahilinde çalışma yapmıştık, bugün de dış mahallemizde jandarma bölgemizde bu çalışmayı yürütüyoruz. Özellikle bugün daha da fark ettik ki trafik daha da bir yoğunlaşmış, bayram yaklaştıkça. Dışarıdan misafirlerimizin geldiğini görüyoruz. Onları özellikle uyarıyoruz. Hayatın büyük bir yoğunluğu var, yorgunluğu var. Trafik akışı bugünlerde çok artmış durumda. Belki direksiyonda sağlam giderken her hangi bir sıkıntı yok ama kaza anında muhakkak kemerli olmalarını ve hayata kemerle bağlanmalarını istiyoruz. Özellikle ön tarafta oturanlar kemerlerini takıyorlar ama arka koltukta oturanların kemerlerini takmadıklarını görüyoruz. Özellikle çocuklarımızın kemerlerinin takılmadığını fark ediyoruz. Oysa bu son derece tehlikeli. Vatandaşları bu konuda da uyarıyoruz. Arkada oturan yolcularımızda, özellikle çocuklarımızın kemerlerini taksınlar. Anne babalar dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği bildirildi.