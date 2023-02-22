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Jandarmadan depremzede çocuklara moral etkinliği

Yerel Haberler

Jandarmadan depremzede çocuklara moral etkinliği

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından depremzede ailelerin çocuklarına yönelik doğal afetin psikolojik etkilerini en aza indirgemek için belli aralıklarla sosyal etkinlikler gerçekleştiriyor.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından depremzede ailelerin çocuklarına yönelik doğal afetin psikolojik etkilerini en aza indirgemek için belli aralıklarla sosyal etkinlikler gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından deprem bölgesine giden Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, depremden etkilenen çocukları psiko-sosyal yönden desteklenmesi amacıyla çocuklarla oyun oynayarak depremin üzerlerindeki etkilerini en aza indirmeye çalışıyorlar. Bu sayede çocuklar moral depolarken, ebeveynler de yapılan etkinliklerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Veliler, deprem sonrası bu tarz faaliyetlerin psikolojik açıdan hem çocuklara hem de kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Bingöl Yerel Haberler

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