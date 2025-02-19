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Jandarmadan Çevre Bilinci Eğitimi
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, jandarma ekipleri vatandaşlara çevre bilinci ve doğa sevgisini aşılamak için geri dönüşümün önemi ve yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan vatandaşlara jandarma tarafından çevre bilinci ve doğa sevgisi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı personelince Yeniköy Mahallesi'nde bulunan vatandaşlara çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılamak amacıyla geri dönüşümün nasıl yapıldığı ve önemi günlük kullanımda nelerin geri dönüşüm olabileceği, geri dönüşümün ülkemiz ekonomisine katkısı ve gelecek nesillerin daha bilinçli olması için "Temiz İnsan, Temiz Doğa" mottosuyla geri dönüşüm, katı atık yöntemi ve doğa sevgisi anlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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