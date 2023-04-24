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Jandarmadan çadır kent ziyareti

Jandarmadan çadır kent ziyareti

Yerel Haberler

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çadır kent ziyaretinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler dağıttı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çadır kent ziyaretinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler dağıttı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin depremzedelere yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Depremlerin ilk anından itibaren depremzede vatandaşlarla dayanışma içerisinde olan jandarma ekipleri Doğanşehir ilçesinde çadır kent ziyaretinde bulunup çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler dağıttı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğanşehir Jandarma Malatya Yerel Haberler

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