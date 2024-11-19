Jandarmadan 97 öğrenciye farkındalık eğitimi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 97 öğrenciye farkındalık eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ve Araban ilçelerinde ilkokulda okuyan 97 öğrenciye farkındalık eğitimi verdi. Ekipler, öğrencileri okul güvenliği, çevre bilincinin oluşturulması, doğa ve hayvan sevgisi, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçiş ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar ile çocukların suçtan korunması konularında bilgilendirdi.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP