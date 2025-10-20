Jandarmadan 73 öğrenciye güvenli trafik eğitimi

Haberler

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 73 öğrenciye güvenli trafik eğitimi verildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 73 öğrenciye güvenli trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Şehitkamil ilçesinde eğitim gören 73 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Eğitimde, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
