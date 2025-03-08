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Jandarmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Jandarmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Yanık, "Başta aile olmak üzere toplumun en önemli yapı taşı olan, hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Kadın annedir, topluma bireyler kazandırır. Kadın eştir, sorumluluklarımızı paylaşır, yükümüze omuz verir. Kadın kardeştir, evlattır sevgi ve masumiyet taşır. Bu nedenledir ki gerek inancımız, gerekse de toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmekte, onu çok müstesna bir yere koymaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerimle; yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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