Jandarma yaşlıları unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Malatya'da kadın Jandarma görevlileri, Yaşlılar Haftası nedeniyle köyde yaşayan yaşlıları ziyaret etti.
MALATYA (İHA) - Malatya'da kadın Jandarma görevlileri, Yaşlılar Haftası nedeniyle köyde yaşayan yaşlıları ziyaret etti.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve İdari kısım Amirliği kadın görevlilerince, Yeşilyurt İlçesi Kadiruşağı Mahallesi'nde yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi.
Yaşlılarla ilgilenen kadın jandarma görevlileri, Yaşlılar Haftası'nı kutladı. - MALATYA