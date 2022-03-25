Jandarma yaşlıları unutmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma yaşlıları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Jandarma yaşlıları unutmadı

Malatya'da kadın Jandarma görevlileri, Yaşlılar Haftası nedeniyle köyde yaşayan yaşlıları ziyaret etti.

MALATYA (İHA) - Malatya'da kadın Jandarma görevlileri, Yaşlılar Haftası nedeniyle köyde yaşayan yaşlıları ziyaret etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve İdari kısım Amirliği kadın görevlilerince, Yeşilyurt İlçesi Kadiruşağı Mahallesi'nde yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi.

Yaşlılarla ilgilenen kadın jandarma görevlileri, Yaşlılar Haftası'nı kutladı. - MALATYA

Jandarma yaşlıları unutmadı

Jandarma yaşlıları unutmadı

Jandarma yaşlıları unutmadı

Jandarma yaşlıları unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, Çocuk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title