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Jandarma yaralı dağ keçisi buldu

Yerel Haberler

Jandarma yaralı dağ keçisi buldu

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Nakışlı köyünde devriye görevini yapan jandarma ekipleri yaralı halde dağ keçisi buldu.

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Nakışlı köyünde devriye görevini yapan jandarma ekipleri yaralı halde dağ keçisi buldu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Nakışlı köyünde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında yol kenarında yaralı ve yorgun halde bulunan dağ keçisi fark edildi.

Jandarma ekipleri yaralı dağ keçisini gerekli tedavi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Hisarcık Adıyaman Jandarma Yerel Haberler

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