Jandarma ve özel öğrencilerden ortak stant - Haberler

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Jandarma ve özel öğrencilerden ortak stant

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Jandarma ve özel öğrencilerden ortak stant

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Elazığ Özel Meslek Lisesi öğrencileri tarafından, özel bir AVM'de stant açıldı.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Elazığ Özel Meslek Lisesi öğrencileri tarafından, özel bir AVM'de stant açıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başarılı çalışmalarının yanında sosyal projelerine de devam ediyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri tarafından bir alışveriş merkezinde stant kuruldu. Kurulan stantta özel öğrencilerin yaptıkları resimler sergilenirken, kadın astsubaylar, işitme engelli çocuklarla muhabbet etti.

Öte yandan, ekipler, küçük çocuklar ile de yakından ilgilenip hediyeler taktim ettikten sonra bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Jandarma Komutanlığı alışveriş Elazığ Yerel Haberler

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