Jandarma ve emniyet Van Gölü'nde omuz omuza görevde - Haberler

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Jandarma ve emniyet Van Gölü'nde omuz omuza görevde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Jandarma ve emniyet Van Gölü'nde omuz omuza görevde

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan duygusal kliple, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan duygusal kliple, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Emniyet İl Müdürlüğü personeli, Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümünü dolayısıyla duygulandıran bir klip hazırladı. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde çekimleri yapılan klipte, jandarma ve emniyet teşkilatı teknelerinin birlikte görev yaptığı görülüyor. Yine Van Gölü'nün derinliklerinde jandarma ve emniyet personeli dalgıçlarının birlikte görev aldığı klip, teknelerin sudan dev Türk bayrağını çekmesini içeriyor.

"Birlikte omuz omuza"

Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırlanan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü göğüs kabartan görüntüleri, "Birlikte omuz omuza. Kardeş teşkilatımız Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluşunun 183'üncü yıldönümü kutlu olsun" notuyla paylaştı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Jandarma Van Gölü Van Yerel Haberler

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