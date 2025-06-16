Jandarma Traktör Sürücülerine Reflektör Eğitimi Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi kapsamında traktör sürücülerine eğitim vererek, görünürlüğü artırmak amacıyla reflektör dağıttı. Eğitim sonrası 75 adet üçgen reflektör, sürücülere verilerek, trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlanması hedeflendi.

Jandarma traktör sürücülerine eğitim verip, reflektör dağıttı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi çerçevesinde traktör sürücülerine eğitim verip, reflektör dağıttı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Mobil Tarım Timi ve Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timi tarafından Emirdağ Yeniköy'de traktör römorklarında görünürlüğü sağlayan ve Karayolları Trafik Kanunu gereği kullanımı zorunlu olan üçgen reflektör hakkında bilgilendirme yapıldı. "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi çerçevesinde traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, azaltılması ve traktörlerin özellikle gece şartlarında görünürlüğünün artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim sonrası traktör sürücülerine 75 adet üçgen reflektör dağıtıldı.

Eğitim çalışması sonrası vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Tam hava üstünlüğü sağladık
İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler

İşte İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri 'Uçak Patladı' oldu

Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri "Uçak Patladı" oldu
Galata Kulesi'nde feci olay! 22 yaşındaki genç öldü, tek ihtimal üzerinde duruluyor

22 yaşındaki genç öldü, tek ihtimal üzerinde duruluyor
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

İlk transferini Galatasaray'dan yapıyor
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.