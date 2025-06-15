Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yılı Erzincan'da Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yılı Erzincan'da Kutlandı
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, jandarmanın görev alanları ve ekipmanları tanıtıldı. Vatandaşlar, jandarmanın disiplinli yapısı ve teknolojik donanımı hakkında bilgi edinirken, özellikle çocuklar etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen kutlamalarda, jandarmanın görev alanları ve ekipmanları tanıtıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde kurulan tanıtım stantlarında; Olay Yeri İnceleme, Trafik ve Jandarma Komando timlerine ait araçlar, teçhizatlar ve çalışmalar sergilendi. Vatandaşlara jandarmanın görevlerini daha yakından tanıma imkanı sunan etkinlikte, özellikle çocuklar ve gençler stantlara büyük ilgi gösterdi.

Katılımcılar, jandarma personelinden bilgi alarak teşkilatın günlük operasyonları ve teknolojik imkanları hakkında ayrıntılı bilgi edindi. Etkinlik boyunca meydanı dolduran Erzincanlılar, jandarma personeliyle sohbet ederek hatıra fotoğraflı çektirdi. Özellikle çocuklar, komando araçlarına binerek ekipmanları yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Vatandaşlar, jandarmanın disiplinli yapısı, teknolojik donanımı ve halkla kurduğu yakın iletişim karşısında gurur duyduklarını belirterek, "Jandarmamızın bu kadar donanımlı ve hazırlıklı olduğunu yakından görmek bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı" şeklinde duygularını ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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