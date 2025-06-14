Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü Kırıkkale'de törenle kutlandı

Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene jandarma personeli katılım sağladı.

Törende konuşan Kıdemli Albay Hasan Acar, Jandarma Teşkilatı'nın köklü geçmişine vurgu yaparak, "Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz" dedi.

Jandarma Teşkilatının Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü koruma görevini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Acar, "Milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek bu güven ve sevgi bağını daha da güçlendirme kararlılığındayız. Jandarma, kurulduğu günden bu yana her şartlarda halkımızın hizmetinde olmuştur, olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Acar, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını belirterek, teşkilat mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarılar diledi. - KIRIKKALE