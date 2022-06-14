Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri - Haberler

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Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıldönümü Gümüşhane'de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıldönümü Gümüşhane'de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı adına hazırlanan çelengin İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek tarafından Atatürk Anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama mesajlarının okunmasının ardından Jandarma teşkilatının tarihçesi hakkındaki konuşmayı Jandarma Yüzbaşı Emrah Çelik gerçekleştirdi. Çelik, kuruluşundan bugüne kadar daima toplumun huzur ve güvenliği için gayret gösteren Jandarma teşkilatının hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde bireyin ve kurumların haklarının gözetildiği, toplum destekli asayiş hizmetini kendine temel amaç edindiğini, yüzyıllardır Türk milletinin hizmetinde olmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi.

Günün anlam ve önemiyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı adına konuşan Jandarma Albay Kemal Erbay ise başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma teşkilatının günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu kaydetti.

Erbay, Jandarma'nın kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu, ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirlerini kazandığını sözlerine ekledi.

İl Emniyet Müdürü Celal Taşci ve ekibinin de tam kadro katıldığı tören konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Anıt önündeki törenin ardından İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek beraberindeki heyetle Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret ederek günün anısına buket takdim etti. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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