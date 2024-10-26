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Jandarma, Söke'de Kadın Çalışanlara Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Verdi

Jandarma, Söke'de Kadın Çalışanlara Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Verdi
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, bir işletmede çalışan 380 kadın için 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi üzerine eğitim düzenledi.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri bir işletmede çalışan kadınlara uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve alınacak tedbirlere karşı bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Söke'de bulunan bir işletmede 380 kadın çalışana 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında eğitim verdi. Jandarma ekipleri kadınlara, uyuşturucu madde kullanımın önlenmesi ve bu konuda alınacak tedbirler ile UYUMA isimli program hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik Narkotik Jandarma Sağlık Eğitim Yerel Söke

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