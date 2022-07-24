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Jandarma şehit arkadaşlarının emanetine böyle sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Jandarma şehit arkadaşlarının emanetine böyle sahip çıktı

Şırnak'ta 2016 yılında şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Emet'in sünnet olan oğlu Yusuf Efe Emet'i babasının silah arkadaşları mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Şırnak'ta 2016 yılında şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Emet'in sünnet olan oğlu Yusuf Efe Emet'i babasının silah arkadaşları mutlu gününde yalnız bırakmadı. Jandarma ve polis araçlarından oluşan konvoyla küçük çocuk şehir turu attı.

Şırnak'ta 6 Ocak 2016 tarihinde evinin önünde işe gitmek için beklerken teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet'in 9 yaşındaki oğlu Yusuf Efe Emet sünnet oldu. Şehidin oğlu Yusuf Efe Emet'in sünnet konvoyuna 7 jandarma aracı, 2 jandarma motorize ekip ve 3 polis aracı da katıldı. Sünnet törenine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen, Cezaevi Komutanı Teğmen Celalettin Şahbaz, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin Müftüsü İbrahim Kacaroğlu ve çok sayıda Bolvadinli katıldı. Konvoy şehitliği de ziyaret ederken, Yusuf Efe Emet babasının mezarının başında dua edip resmini okşadı. Şehitlikte Müftü İbrahim Kacaroğlu dua etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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