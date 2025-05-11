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Jandarma şehit annelerini 'Anneler Günü'nde unutmadı

Jandarma şehit annelerini 'Anneler Günü'nde unutmadı
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Anneler Günü'nde şehit anneleri için program düzenledi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Anneler Günü'nde şehit anneleri için program düzenledi. Evlerinden alınan annelere düzenlenen yemekte hediyeler verildi.

Anneler Günü çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe imza atan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, şehirde ikamet eden şehit annelerini evlerinden alarak yemeğe götürdü. Burada mini konser eşliğinde yemeklerini yiyen annelere bu özel gün anısına çiçek hediye edildi. Sakarya İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, şehit annelerinin unutulmadığı bu günü sosyal medyada, "Bizleri kendi evlatları gibi bağırana bastılar. Kahraman şehit ve gazilerimizin muhterem anneleri başta olmak üzere bütün annelerin 'Anneler Günü' kutlu olsun" ifadeleriyle paylaştı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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