Jandarma şehit ailelerini unutmuyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 1991 yılında Siirt'te şehit düşen Ahmet Çiyancı'nın ölüm yıldönümü dolayısıyla ailesini ziyaret ederken, ameliyat olan annesine de kan bağışında bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 1991 yılında Siirt'te şehit düşen Ahmet Çiyancı'nın ölüm yıldönümü dolayısıyla ailesini ziyaret ederken, ameliyat olan annesine de kan bağışında bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 1991 yılında Siirt'te şehit düşen Ahmet Çiyancı'nın ölüm yıldönümü dolayısıyla ailesini ziyaret ederken, ameliyat olan annesine de kan bağışında bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelindeki şehit aileleri ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 32 yıl önce Siirt'in Kurtalan ilçesinde şehit düşen Ahmet Çiyancı'nın ailesini ziyaret etti. Şehit Çiyancı'nın ölüm yıldönümü olması ve annesinin ameliyat olması sebebiyle gerçekleştirilen hastane ziyaretinde, kan ihtiyacı olduğunun öğrenilmesi üzerine kan bağışında bulunuldu. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, şehit annesine geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.