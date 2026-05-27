Haberler

Gaziantep Jandarmasından Şehit Aileleri ve Gazilere Bayram Ziyareti

Gaziantep Jandarmasından Şehit Aileleri ve Gazilere Bayram Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı'nda il genelinde şehit aileleri ve gazileri unutmadı. Ekipler, şehitlikleri ziyaret edip dualar okudu, karanfil bıraktı ve ailelerle bir araya gelerek bayram sevincini paylaşıp hediyeler takdim etti. Açıklamada, şehitler rahmetle anılırken gazilerin minnetle hatırlandığı vurgulandı.

Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler unutulmadı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde şehit aileleri, gaziler ve ailelerine yönelik anlamlı ziyaretler gerçekleştirildi.

Merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu, mezarlara karanfiller bırakıldı. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen jandarma ekipleri, bayram sevincini paylaşarak çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaretlerde, "Vatan toprağı, şehitlerimizin emanetidir" anlayışıyla hareket edildiği vurgulanırken, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olunduğu ifade edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatanın bağımsızlığı ve milletin birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin rahmetle, gazilerin ise minnetle anıldığı belirtilerek, başta şehit aileleri olmak üzere tüm gazilerin ve ailelerinin Kurban Bayramı kutlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

"Genel Merkeze polis girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna yanıt verdi
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj