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Jandarma şahit ailesini unutmadı

Jandarma şahit ailesini unutmadı
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Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve astsubay, Şehit Metin Kahveci'nin ilesini ve kabrini şahadetinin yıl dönümünde ziyaret ederek dua ettiler.

Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve astsubay, Şehit Metin Kahveci'nin ilesini ve kabrini şahadetinin yıl dönümünde ziyaret ederek dua ettiler.

Jandarma şehit yakınlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve astsubay Ağrı ilinde görevi sırasında 23 Şubat 1988 tarihinde Şehit olan, Piyade Er Metin Kahveci'nin ailesi ve kabri şehadetini yıldönümünde ziyaret ederek dua ettiler.

Kahveci ailesi jandarmaya komutanlarına teşekkür ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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