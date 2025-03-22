Jandarma, Rüküş Anneanne'yi Unutmadı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Rüküş Anneanne" olarak bilinen Rukiye Eryiğit'i yaşlılar haftası dolayısıyla ziyaret etti.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Rüküş Anneanne" lakabıyla tanınan 82 yaşındaki Rukiye Eryiğit'i ziyaret etti. Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, büyüklerimize verilen değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşlılarımız, geçmişin tecrübeleriyle geleceğimizi aydınlatan en değerli hazinelerimizdir. Bu özel haftada, sevgiye, saygıya ve ilgiye en çok layık olan büyüklerimizi hatırlamakla kalmayıp, onlara hak ettikleri değeri her zaman göstermeyi unutmayalım" ifadelerine yer verdi.

Jandarma ekiplerinin ilgisinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Rukiye Eryiğit ise, "Ziyaretleri beni çok mutlu etti. Jandarmamıza teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA