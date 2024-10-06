Jandarma Priene Antik Kenti'nde Bilgilendirme Faaliyetleri Düzenledi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri Priene Antik Kenti'ni ziyarete gelen vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Söke ilçesinde bulunan Priene Antik Kenti'ni ziyarete gelen vatandaşlar ve öğrencilere 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması konuları ile yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması amaçlı bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler, vatandaşlardan ilgili konular hakkında gelen soruları yanıtlarken, vatandaşlar da ekiplere duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN