Jandarma polis ekipleri trafik standı açarak bilgilendirme yaptı
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri; 'Bu Yolda Sana Güveniyoruz' mottosu trafik standı açtı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri; 'Bu Yolda Sana Güveniyoruz' mottosu trafik standı açtı.
Ceylan Karavil Alışveriş Merkezinde stant açarak ziyaretçilere boyama kitabı, afiş, broşür, şapka, tişört gibi hediyeler dağıtan ekipler, trafik konusunda bilgilendirmeler de yaptı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel