Jandarma polis ekipleri trafik standı açarak bilgilendirme yaptı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri; 'Bu Yolda Sana Güveniyoruz' mottosu trafik standı açtı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri; 'Bu Yolda Sana Güveniyoruz' mottosu trafik standı açtı.

Ceylan Karavil Alışveriş Merkezinde stant açarak ziyaretçilere boyama kitabı, afiş, broşür, şapka, tişört gibi hediyeler dağıtan ekipler, trafik konusunda bilgilendirmeler de yaptı. - DİYARBAKIR