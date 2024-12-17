Üye Girişi
Haberler
Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi
Beştepe'de kritik zirve! Telefon yetmedi soluğu Ankara'da aldı
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Colani'den 'Beni terörist olarak tanımlamayın' çağrısı
Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti
Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu
700 liralık ürünü 220 liraya almak için saatlerce beklediler

Jandarma Personeline Yaşam Boyu Bireysel Finansal Yönetim Semineri

Jandarma Personeline Yaşam Boyu Bireysel Finansal Yönetim Semineri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından, Zonguldak İli Jandarma Komutanlığı personeline yönelik 'Yaşam Boyu Bireysel Finansal Yönetim' semineri düzenlendi. Seminar, finansal yönetim, tasarruf ve yatırım kavramları hakkında bilgi verildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Zonguldak İli Jandarma Komutanlığı personeline yönelik "Yaşam Boyu Bireysel Finansal Yönetim" başlıklı seminer düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Orhan Kaş, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Namal, Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aykut Şarkgüneşi ve askeri personel katıldı. BEUN "Yüzyılın Hikayesi" tanıtım filminin izlenilmesinin ardından Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aykut Şarkgüneşi, seminer konusu çerçevesinde kazanç, harcamalar, tasarruf, birikim, yatırım kavramları hakkında temel bilgiler aktarırken uzun vadeli yatırım yapmanın önemi, yüksek kazanç umudu ile aşırı risklerin alınmasının olumsuz yönleri açık örnekler ile detaylı bilgi verdi. Seminerde bununla birlikte para odaklı yaşam ile değer odaklı yaşamın karşılaştırmalı olarak incelenmesinin ardından emeklilik planları hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

Doç. Dr. Şarkgüneşi'nin ardından kürsüye gelen J. Alb. Kaş, yaşam boyu finansal yönetimin önemine vurgu yaparak etkinliğin düzenlenmesinde başta değerli katkıları ve nazik misafirperverliğinden dolayı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Seminer, soru-cevap kısmının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü yorumcunun eleştirilerine canlı yayında yanıt verdi
img

İşte Ebrar'ın yeni takımı
img

Beştepe'de kritik zirve! Telefon yetmedi soluğu Ankara'da aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'nın cephede ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzünü yaktırdığı iddiası
"Rusya ölen askerlerin yüzünü yaktırıyor"
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Rusya ile HTŞ arasındaki gizli görüşme ifşa oldu
Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
Kız isteme merasimine damat adayının mutsuzluğu damga vurdu
Damat adayının hali yürek dağladı
İngiliz diplomatlar Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
Galatasaray maçına gelen Felipe Melo'ya büyük şok
Galatasaray maçına geldiğine bin pişman oldu

Son Dakika Haberleri

18 Aralık okullar tatil mi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (17 Aralık) Dolar ne kadar oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu? 1 Ocak 2025 okullar ve iş yerleri tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücrete yüzde 25,30,35,40 zam gelirse ne kadar olur? AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM 2. FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak? Ozan Orhon kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ozan Orhon kaç yaşında, nereli? Ozan Orhon biyografisi! Mustafa Bozbey kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? Mustafa Bozbey biyografisi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.